Brandweerlieden hebben brand Culemborg onder controle: advies deuren en ramen te sluiten

Simon Harmsma heeft langste adem en verovert Nederland­se titel bij aspiranten

12 juli WAGENINGEN - Simon Harmsma heeft in Wageningen de Nederlandse damtitel bij de aspiranten veroverd. De 16-jarige jeugdspeler van Denk en Zet uit Culemborg, uitkomend voor de hoofdmacht in de ereklasse, had de langste adem in een slepende en slopende barrage.