Broer van slachtoffer woest op 32-jarige Culemborger Zizis: ‘Ik ga jou en je hele familie verwurgen’

CULEMBORG – ,,Ik ga jou en je hele familie verwurgen.” Een 32-jarige Zizis T. die vanmiddag terechtstond voor moord op zijn vriendin Yioula Deligianni (47) afgelopen oktober, kreeg in de rechtszaal de doodsbedreigingen van haar boze broer over zich heen.

De broer was speciaal vanuit Griekenland overgekomen voor de pro-formazitting, waar niet veel meer gebeurde dan dat de rechtbank besloot dat de verdachte naar het Pieter Baan Centrum moet voor observatie. De verdachte, ook van Griekse afkomst, reageerde nauwelijks op de bedreigingen in het Grieks die door de tolk aan de rechtbank werden vertaald. Hij stond stijf van de medicatie en antwoordde ook met niet veel meer dan ‘ja’ en ‘nee’ op vragen van de rechtbank.

Jaloezie

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van moord met voorbedachten rade. De verdachte heeft bekend zijn vriendin in de nacht van 21 op 22 oktober afgelopen jaar met een mes in haar borst te hebben doodgestoken. Hij is na de steekpartij naar buiten gegaan. Toen hij politie zag lopen is hij erheen gegaan, heeft hij zijn armen uitgestoken en gezegd: arresteer me maar, ik heb mijn vriendin vermoord.

De politie vond de omgebrachte vrouw even later in hun woning aan de Herenstraat onder aan de trap, het mes nog in haar lichaam. Volgens de officier van justitie heeft de man verklaard dat hij tegen zijn vriendin heeft gezegd dat het hun laatste nacht samen was. De verdachte zou claimend en jaloers zijn geweest en hebben gemeend dat ze een ander had. De berichten in haar telefoon die volgens hem daarop wezen waren echter al heel oud.

Voorbedachte rade

De verdachte heeft die nacht de helft van het geld op hun gezamenlijke bankrekening overgemaakt naar zijn broer. Voor de officier van justitie ook een signaal dat sprake is van voorbedachten rade. De verdachte zit momenteel in het psychiatrisch penitentiair centrum in Vught. Er zijn aanwijzingen voor een psychiatrische stoornis. Zo heeft hij in het onderzoek vaker bizarre, paranoïde gedachten gehad. Of hij het slachtoffer heeft gedood vanuit waangedachten moet blijken uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum.