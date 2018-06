Burgemeesters: spreid laagvliegoefeningen beter over Nederland

,,We begrijpen allemaal dat het nodig is om te oefenen, maar er wordt boven onze gemeenten bovenmatig veel geoefend’’, zo zei burgemeester Gerdo van Grootheest van Culemborg donderdag in de vergadering van de Veiligheidsregio, waarvan de burgemeesters het bestuur zijn. Zijn collega's van Buren, Tiel en Zaltbommel vielen hem bij.



De burgemeester besloten op voorstel van voorzitter Hubert Bruls van Nijmegen een gezamenlijk actieplan te maken om dit bij Defensie en in politiek Den Haag erdoor te krijgen. ,,Hoewel het lastig zal zijn: Nederland is dichtbevolkt gebied en ook in bijvoorbeeld Leeuwarden zitten mensen niet te wachten op vliegtuigjes en helikopters boven hun huis.’’