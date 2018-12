Cadeautje voor pakjesochtend: flitspalen werken niet door ingepakte camera's

VIDEO Gouden tip autobran­den Culemborg is weer 20.000 euro waard

30 november CULEMBORG - Opnieuw is er een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over de autobranden in Culemborg. Dit voorjaar werd het onderzoek naar de reeks brandstichtingen gesloten zonder dat het tipgeld was uitgekeerd, maar politie en justitie halen het middel nu weer van stal.