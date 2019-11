Coach uit Culemborg (63) krijgt taakstraf om filmen 15-jarige dammer in badkamer

Waar zijn de schilderij­en van het Elisabeth Weeshuis in Culemborg gebleven?

20 november CULEMBORG - Halverwege de zeventiende eeuw bezaten de heren en graven van Culemborg een collectie van 200 schilderijen. Daarvan is slechts vijf procent nog in de Lekstad te zien, voor het overige is het raden wat ermee is gebeurd. De Arnhemse kunsthistorica Margot Leerink licht een tipje van de sluier op.