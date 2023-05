Corrie (83) en Henk (81) van Kesteren stoppen met fietstocht Werkplaats voor de Wereld: ‘We moeten het rustiger aan doen’

Tientallen sympathisanten van Werkplaats voor de Wereld in Culemborg stapten maandag op de fiets voor de laatste sponsortocht voor projecten in Afrika. Na 23 edities vinden initiatiefnemers Henk (81) en Corrie (83) van Kesteren het welletjes. Ze richten zich op het maken en verkopen van spulletjes - voor het goede doel, uiteraard.

De fietstocht voert deelnemers zo’n 30 kilometer door het rivierengebied. Voor 5 euro inschrijfgeld krijg je een A4’tje met de handgeschreven route. Plus een appel voor onderweg. Halverwege is een koffiestop ingelast. Vertrek- en eindpunt is de woning mét werkplaats-winkel op de hoek van het Kwarteel, het appartementencomplex voor senioren in ecowijk EVA Lanxmeer in Culemborg. Dat complex hebben Henk en Corrie van Kesteren zelf nog mee ontwikkeld.

‘Misten wel het appeltje’

Wijkgenoten Basjan en Annet Dane zijn bij de eerste tien deelnemers die zich melden. ,,Dit keer gaan wél fietsen”, vertelt Basjan, petje op tegen de zon. ,,Vorig jaar was het met Pinksteren zulk slecht weer dat we de route hebben opgehaald en de tocht later gemaakt. We misten toen wel het appeltje.”

Het stel hoort bij het intussen zeldzame clubje deelnemers dat de route geheel op eigen kracht overbrugt. Ze zijn dan ook de ‘jongeren’ in het veld, dat wil zeggen onder de 65 maar ruim boven de 50.

,,Het is inderdaad een verschil met vroeger, toen reden we nog niet op elektrische fietsen”, zegt een montere zeventigplusser, die met een splinternieuw exemplaar op pad gaat. Een buurman meldt zich om alleen even af te rekenen. ,,Het is openkerkendag vandaag, we fietsen de route later.”