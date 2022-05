Culemborg presenteert bestuursakkoord en iedereen mag er wat van vinden

Als het aan de nieuwe coalitie ligt, krijgt Culemborg een stadsstrand langs de Lek, wordt de lelijkste plek van de stad omgetoverd tot de mooiste en wonen in 2026 de eerste mensen in de herontwikkelde spoorzone.

Het staat in het conceptbestuursakkoord dat de fracties van Culemborg van Nu (CvN), GroenLinks (GL) en D66 naar de gemeenteraad hebben gestuurd. Het akkoord bevat de plannen voor Culemborg voor de komende vier jaar.

Het is de uitdrukkelijke wens van de aanstaande stadsregering dat, naast de overige zes raadsfracties, ook inwoners, ondernemers en organisaties reageren op dit akkoord. De drie partijen vinden het belangrijk om reacties op te halen, voordat een definitief akkoord wordt gesloten.

Kort na de verkiezingen bleek dat CvN - van 3 naar 5 zetels gegroeid en daarmee de grootste - de samenwerking wilde voortzetten met GL (van 4 naar 5) en D66 (van 3 naar 2). Deze partijen werkten de afgelopen jaren al goed samen.

Omdat ze nu samen een (kleine) raadsmeerderheid hebben is een vierde partij, zoals in de vorige raadsperiode, niet nodig. De afgelopen weken onderhandelden de drie fracties met formateur Dave Ensberg-Kleijkers over het raadsakkoord.

Samen aan de slag

In een gezamenlijke verklaring zeggen de fractievoorzitters: ,,We willen samen aan de slag voor onze stad en alle Culemborgers kunnen meedoen. We willen meer betaalbare, passende en duurzame woningen realiseren, ook in de stationsomgeving. Evenals een centrale fietsroute tussen oost en west Culemborg en goede en veilige routes voor het andere verkeer. Met laagdrempelige zorg en opvoedondersteuning, jongerenwerk op scholen en sport en cultuur voor iedereen, voorkomen we problemen. Dankzij een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt brengen we gelijke kansen voor alle inwoners dichterbij.’’

Reageren op het akkoord kan tot en met 15 mei via platform.culemborg.nl. Op 11 mei van 19.30 tot 22.00 uur is iedereen welkom tijdens de bestuursakkoordmarkt in het stadhuis aan de Markt.