Culemborg rouwt om verlies muzikale ‘omnivoor’ Bas Kuijlenburg na frontale botsing met ambulance

De verslagenheid is groot in de culturele gemeenschap in Culemborg en daarbuiten sinds bekend werd dat zanger-dirigent Bas Kuijlenburg bij een auto-ongeluk om het leven is gekomen. Hij werd 60 jaar.

Kuijlenburg kwam zaterdag op provinciale weg N320 even buiten zijn woonplaats met zijn witte klassieke Citroën BX frontaal in botsing met een ambulance.

Die BX was zijn grote trots, zeggen voorzitter Marcel Reijnen en vicevoorzitter Joost Ansems van het Culemborgs Mannenkoor waar Kuijlenburg sinds 2007 dirigent was. ,,Hij reed al 25 jaar in een BX’’, weet Reijnen. ,,Deze had hij twee jaar geleden in Frankrijk gehaald.’’ Het koor maakte zich tot zaterdagavond op voor een vrolijke publieke kerst-inn op zondagmiddag. In plaats daarvan is nu een besloten rouwbijeenkomst gehouden met de leden.

Nationale Opera

Reijnen vervolgt: ,,Bas was dirigent én zanger en dat maakte dat hij ons goed kon ondersteunen.’’ Ook Ansems heeft alleen maar mooie herinneringen. ,,Bas had zo veel kwaliteit dat wij als bescheiden koor ons gelukkig mochten prijzen met zo’n professionele dirigent. En het was gewoon een fijn en bescheiden mens, ook na afloop van de repetities toonde hij oprechte betrokkenheid.’’

Bariton Bas Kuijlenburg (1962) studeerde sociale wetenschappen, schoolmuziek en uiteindelijk solozang aan het Utrechts Conservatorium. Sinds zijn afstuderen in 1992 duikt hij op in uiteenlopende producties. De Nationale Opera vormt de rode draad, daar treedt hij zijn hele professionele loopbaan regelmatig op in het koor en in kleinere rollen.

Quote Bas was echt een muzikale omnivoor. Weliswaar klassiek geschoold, maar daar hield het voor hem absoluut niet bij op Jeroen van Veen

Ook was hij Kajaphas in Joop van den Ende’s Nederlandse versie van Jesus Christ Superstar. Die verscheidenheid typeert hem, zegt de Culemborgse pianist-componist Jeroen van Veen. Hij is een van de vele lokale professionals die de afgelopen decennia met Kuijlenburg samenwerkte. ,,Bas was echt een muzikale omnivoor. Weliswaar klassiek geschoold, maar daar hield het voor hem absoluut niet bij op. We hebben avant-garde gedaan, maar ook Queen. Het was een fijn mens, dit is echt een groot gemis.’’

Bas Kuijlenburg laat een partner achter en drie kinderen. Het afscheid is de komende week in besloten kring.

Naar de toedracht van het ongeluk, loopt nog onderzoek. Bij de aanrijding raakte ambulancepersoneel lichtgewond. Het is niet duidelijk of de ambulance tijdens het ongeluk bezig was met een spoedrit.