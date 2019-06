Culemborg wil meedoen aan landelijke wietproef

blog Wees maar eens wat minder bescheiden, Betuwe!

2 juni ‘Let maar niet op de rommel hoor.’ Hoe Vaak heb je dat al gezegd, als er bezoek kwam? Als er vreemden in je huis komen, zie je opeens dat stof op de plank en dat ene kopje dat je nog niet had opgeruimd. Zien vreemden dat ook? Welnee, die zien een leuk huis dat sfeervol is ingericht. En als ze dat zeggen ga je ineens ook anders naar je woning kijken: ze hebben gelijk! Het ís ook leuk hier!