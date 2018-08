Culemborger de cel in voor opzetten groot netwerk wraakporno

Wat te doen op een snikhete dag? Boeken sorteren voor Lek & Linge Culemborg!

6 augustus De mussen vallen van het schooldak, zo heet is het. Midden in de zomervakantie is er geen scholier te vinden die aan studieboeken wil denken. Maar in de sporthal van scholengemeenschap Lek & Linge in Culemborg is vandaag een dozijn leerlingen en oud-leerlingen begonnen enkele tienduizenden boeken voor het nieuwe schooljaar te verslepen.