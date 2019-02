Culemborger hoort twee jaar eisen voor verkrachten van date: ‘Het leek wel een horrorfilm die niet wilde stoppen’

McDrive

De man zei dat er wel seksueel contact was geweest, maar dat het met haar instemming was geweest. Na de irritaties had hij een afslag genomen om het uit te praten. Tot zijn verrassing had zij toen het initiatief genomen voor seksueel contact. Uiteindelijk was hij gestopt bij de McDrive omdat ze naar de wc moest.

Dna

Een medewerkster van de eetgelegenheid heeft verklaard dat de vrouw in paniek binnen was gekomen en had verteld dat ze verkracht was. Verder is dna van de man op plekken bij de vrouw gevonden, terwijl dat in de visie van het Openbaar Minsterie niet past in zijn verklaring over wat er precies is gebeurd.