Culemborger stak vriendin met mes in hart, vijf jaar cel en tbs geëist voor moord

Toch niet geschoten in woning Culemborg, wel gewonde na ruzie

27 augustus CULEMBORG Een nog onbekende persoon is gisteravond gewond geraakt bij een ruzie in een woning aan de Tabakstraat in Culemborg. De politie rukte massaal uit naar de woning omdat er sprake zou zijn van een schietincident. De politie ontkent nu dat er is geschoten in de woning.