Culemborgse agenten verrast: melding van huiselijk geweld blijkt klacht over avondmaal

Een jongeman belt de meldkamer met een verontrustend verhaal. Hij zou slachtoffer zijn van huiselijk geweld. De agenten aarzelen geen moment. ,,De hulpvraag was kort maar ieder signaal hieromtrent nemen wij uiterst serieus,” schrijft de Culemborgse politie op Instagram. Alhoewel: na het stellen van enkele vragen ontstond er enige twijfel over het verhaal van de melder.

Veel onvrede

Desondanks snellen agenten naar de woning van het vermeende slachtoffer. Eenmaal ter plaatse zien ze geen enkel spoor van geweld. Dan blijkt pas wat de melder, een minderjarige autistische jongen, werkelijk bedoelde. Het ‘geweld’ speelde zich af in de keuken. De jongen was het oneens met de maaltijd die zijn moeder voor hem kookte. Zijn onvrede was zo groot, dat hij besloot de politie in te schakelen.