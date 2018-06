Culemborgse die met honden naar Roemenië wandelde voor goed doel kan niet bij sponsorgeld

Dubbeldam is nu twee keer op eigen kosten naar Roemenië gegaan. Volgende maand zou ze weer gaan, maar ze heeft het geld er niet voor. Een advocaat heeft DAN (Dogs Adoptions Nederland) gedwongen het geld over te maken, maar dat is nog niet gebeurd. „Ik heb werkelijk geen idee waarom dat geld niet wordt overgemaakt”, zegt Dubbeldam. „Ze zeiden dat ik wel met het geld op vakantie zou kunnen gaan, maar dat is kul. Als ik dat zou doen, kan ik me nergens meer vertonen.”

Dubbeldam: „De sterilisatiecampagne is tot nu toe door ons voorgefinancierd. We zijn verplichtingen aangegaan en hebben afspraken gemaakt, materiaal ingekocht, mensen gereserveerd, maar helaas zien we ons als Stichting Walk for Dogs 2017 gedwongen om het eerstvolgende geplande sterilisatieweekend, in juni, te schrappen. We kunnen de kosten, circa 4.400 euro per weekend, simpelweg niet meer voorschieten.”