Culemborgse familie Andropov uitgezet naar Oekraïne

Dat heeft hun raadsman Frank King laten weten. Hij had kort voor vertrek nog contact met moeder Olga van Maksim (14), Denis (10 en Arina (5). Het is hem niet bekend wat het gezin in Kiev vandaag te wachten staat. „De stemming is verdrietig. Men was er van uitgegaan dat de asielaanvraag in behandeling zou worden genomen. Ook kinderen kunnen zo'n aanvraag doen.”