Culemborgse militair (28) verdacht van aanranding collega op marinebasis

Drie oorlogsfo­to's Rivieren­land in de race voor landelijke tentoon­stel­ling, keuze van de Commissa­ris sneuvelt

24 januari TIEL/ZOELEN/CULEMBORG - Van de jonge Siem die op de trein naar Zweden wacht tot de Culemborgse synagogekoster die weer opduikt: ook in Rivierenland zijn bijzondere oorlogstaferelen vastgelegd. Drie ervan zijn nog in de race voor een plekje in de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's. Opvallend: de keus van Commissaris van de Koning John Berends, de Tielse ‘puinexpres’, is gesneuveld in de publieksronde.