Culemborgse Molukkers willen dolgraag ‘hun’ wijkgebouw terug

Heel Rivieren­land krijgt bankjes en speeltoe­stel­len gemaakt van afval: Pleintje van Morgen

Alle gemeenten in Rivierenland zijn binnenkort een duurzaam Pleintje van Morgen rijker. De Avri schenkt elke gemeente dit straatmeubilair, dat onder meer gemaakt is van ingezameld oud textiel en ander afval in Rivierenland.

7 maart