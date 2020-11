Culemborgse politicus Azarkan en zijn kinderen bedreigd na uitspraken in Tweede Kamer

Het kamerlid uit Culemborg heeft daarover contact met terreurcoördinator NCTV, bevestigt hij na berichtgeving in De Nieuws BV op NPO Radio 1. Alle bedreigingen worden onderzocht en daarna zal hij aangifte doen, laat hij weten. Er zijn maatregelen genomen, maar Azarkan kan daarover niets zeggen. Hij zag na het debat de bedreigingen voorbijkomen op sociale media en fora op internet. Hij zag dat ook zijn adres en de namen van zijn kinderen werden genoemd in de bedreigingen. Ook heeft hij schriftelijke bedreigingen ontvangen.

Boosheid over begrip voor petitie

Tijdens het debat vorige week viel het bij veel andere Kamerleden verkeerd dat Azarkan begrip toonde voor een nieuwe petitie waarin moslims pleiten voor een verbod op godslastering. Vooral de timing daarvan was verkeerd, meenden ze, omdat het in hun ogen moest gaan over de gewelddadige dood van de leraar en de gevolgen daarvan, onder meer voor Nederland.



,,Ik werd weggezet als een vijand en dat ik eraan zou bijdragen om Paty een mes in zijn rug te steken”, aldus Azarkan. ,,Ik vond dat ongekend en vindt dat de Kamervoorzitter had moeten ingrijpen.”



Ook begrijpt hij niet waarom hij geen excuses heeft gekregen van CDA’er Madeleine van Toorenburg, die hem het hardst aanviel en dat later op televisie uitgebreid kon herhalen.