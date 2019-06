Damcoach uit Culemborg aangehouden op verdenking van vervaardigen kinderporno

Onweersbui­en verwacht: organisa­tie avondvier­daag­se dubt over afgelas­ting

13:37 CULEMBORG - Doet-ie het of doet-ie het niet? Organisaties van de avondvierdaagse houden de weerberichten vandaag goed in de gaten, om te kijken of de tocht vanavond wel kan doorgaan. In Culemborg wordt halverwege de middag overlegd.