Damcoach uit Culemborg blijft actief ondanks schorsing, bond verrast

Culemborg heeft een eigen kilt

27 april CULEMBORG -Je eigen Schotse kilt, maar dan in Culemborgse kleuren. Dat is nu mogelijk, want in The Scottish Register of Tartans is dankzij Arno van der Linden onder nummer 12366 een officiële Kuilenburg/Culemborg tartan opgenomen. Culemborg is na Veere en Tilburg de derde plaats in Nederland met een eigen tartan.