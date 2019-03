Damcoach verdacht van filmen gast in zijn badkamer

Verdachte damcoach ontkent: ‘Ik ben vergeten de camera weg te halen toen ik bezoek kreeg’

16:02 CULEMBORG - Henk S., een 63-jarige damcoach uit Culemborg, ontkent dat hij beelden heeft gemaakt van dammers in zijn badkamer. Vanaf zijn vakantieadres in Marokko geeft hij toe er een onderzoek naar hem loopt omdat hij een camera in zijn badkamer had. Hij ontkent stellig dat hij beelden van logés heeft gemaakt.