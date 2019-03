Damcoach verdacht van filmen minderjarigen in zijn badkamer

Culemborg verliest en krijgt een loop

27 februari CULEMBORG - Culemborg is sinds gisteren zo’n 700 tot 1.000 kilo lichter. De bijna 3 meter lange zestiende-eeuwse kanonloop uit de kasteeltuin is toen overgedragen aan het Nationaal Militair Museum in Soest. Onder toeziend oog van medewerkers van het museum werd het erfgoedstuk met een kraan in de vrachtwagen geladen en weggereden.