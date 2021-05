Dave Ensberg-Kleijkers nam met pijn in het hart afscheid van ‘zijn’ CDA: ‘Alsof je afscheid neemt van je familie’

Vijf keer ‘Hoi, ik ben Dave’ zeggen. Vijf keer een nieuwe klas die je aangaapt en elk teken van nervositeit of onhandigheid direct turft: niet cool. Vijf keer ook een ander huis. In het groen met een heuvel als je achtertuin, maar ook zes hoog achter in een betonnen kolos, met buren die elkaar beschieten. Als er iets is wat Dave Ensberg-Kleijkers (37) al jong uitstekend kon, dan was het zich aanpassen. ,,Ik moest wel, mijn ouders bleven maar verhuizen”, zegt de directeur-bestuurder van Jantje Beton, die sinds kort in Culemborg woont.