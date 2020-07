De bij redden? Eikenprocessierups bestrijden? Laat het onkruid staan

,,Het is net een boeketje.” Een halve meter hoog staan planten opgeschoten tussen vier stoeptegels in de tuin van Ada Wille in Culemborg. ,,Eigenlijk is het onkruid. De meeste mensen zouden dit meteen weghalen. Maar juist dit soort stukjes inheemse natuur zijn enorm belangrijk voor de biodiversiteit”, zegt projectleider Nomi Havelaar van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. De organisatie is naar eigen zeggen bezig met een noodplan voor de biodiversiteit. Om dat wat er nog is, te kunnen behouden.