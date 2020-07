De katholieke kerk gaat heel voorzichtig weer open in Rivierenland

Gegokt en verloren: Pool betrapt in Arnhem na wisseltruc met To­to-formulie­ren

29 juni ARNHEM/ CULEMBORG - Een Poolse man heeft het afgelopen half jaar in Arnhem, Culemborg en Zaltbommel gegokt met gestolen met Toto-formulieren. Dat deed hij op slinkse wijze met een wisseltruc. Vaak met succes. Tot hij zondag bij Albert Heijn in winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem tegen de lamp liep.