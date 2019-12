De nieuwe coach van Kiki Bertens komt uit Culemborg: ‘Ik kan haar ook aanpakken’

Elise Tamaëla (35) denkt tien keer na voordat ze iets zegt. Altijd. Ze omschrijft haar eigen stem als sloom, een beetje zacht. Stemverheffing of schuttingtaal passen haar niet, bonje heeft ze zelden. Bekenden typeren haar als slim, bescheiden, kalm en zachtaardig. Ze houdt van goede boeken en spelletjes.



Een half uurtje kijken naar de training van Tamaëla en Kiki Bertens (28), die ze komend jaar als hoofdcoach begeleidt, vertelt genoeg. Er heerst een serene rust in de Ridderkerkse sporthal. De aanmoedigingen en grappen van Raemon Sluiter zijn verstomd.



Tamaëla observeert vooral en kijkt naar de speelster van wie ze tien jaar geleden verloor op het NK. ,,Ik zag toen iets speciaals in haar. Vooral een unieke vastberadenheid. Maar nummer 4 van de wereld? Nee. Dat is mega’’, zegt ze na de training in de kantine.