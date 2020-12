Denk-leider Farid Azarkan wil 500 agenten die discriminatie aanpakken: ‘27 procent van de Nederlanders heeft ermee te maken’

Ja, hij voelt zich toch wel miskend. Dat Farid Azarkan (49) voor het grote publiek niet de credits krijgt voor zijn rol in de toeslagenaffaire. Net als Renske Leijten (SP)en Pieter Omtzigt (CDA) beet hij zich vast in het dossier waarin duizenden gezinnen slachtoffer werden van een veel te strenge aanpak van de Belastingdienst. ,,Ik heb daar niets over gezegd, omdat ik alle energie wilde steken in het helpen van de gedupeerde ouders. Maar toen ik zag dat Omtzigt en Leijten werden uitgeroepen tot parlementariër van het jaar dacht ik: dat is ook raar. Waarom ik niet?



,,Ik vermoed dat het ongemakkelijk is om iemand van Denk die eer te geven. Misschien word ik óók etnisch geprofileerd. Ik vind het onrechtvaardig.”