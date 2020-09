Dief gaat voor zware kluis, maar blijkt enorme faalhaas

De Culemborgse wijkagent Frank Siccama zal vast hebben moeten gniffelen toen hij het bericht over een poging tot diefstal op Instagram plaatste.



Het schetst een beeld van een faalhaas van een dief, die slecht voorbereid aan een klus is begonnen. Hij moest flinke schade toebrengen om het kantoor van de havenmeester te betreden. Vervolgens sleepte hij met pijn en moeite de zware kluis naar buiten. Een steekwagentje werd opgehaald, maar dat bleek twee lekke banden te hebben. De kluis was te zwaar om te tillen, waarna de dief de benen nam. De kluis werd met volledige inhoud terug gevonden.



Bij het bekijken van de camerabeelden bekeken werd de dief ook nog eens door de politie herkend. Het is niet bekend of hij al is aangehouden, maar als hij net zo goed is in verstoppertje als in inbreken kan dat nooit lang duren.