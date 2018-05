Dion uit Culemborg trekt land door met enge escaperoom

VVD Culemborg loopt weg bij 'oude politiek'

15 mei CULEMBORG - De kans dat Culemborg een raadsakkoord krijgt is een stuk kleiner geworden nu de VVD-fractie is opgestapt tijdens de laatste vergadering. Woensdag maakt fractievoorzitter Han Braam van de VVD bekend of de liberalen alsnog verder praten met de andere partijen, of dat ze zich terugtrekken uit het proces.