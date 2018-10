Dode vrouw Culemborg is 47-jarige bewoonster, verdachte zit nog vast

Identiteit gedode vrouw Culemborg staat na twee dagen onderzoek nog niet vast

23 oktober De identiteit van de vrouw die maandagochtend dood werd aangetroffen in een appartement in Culemborg, staat voor de politie nog altijd niet vast. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Zij wil niet aangeven wat het vaststellen van de identiteit bemoeilijkt. ,,Als er een identiteitskaart naast had gelegen, was het eenvoudig geweest”, is het enige dat ze erover kwijt wil.