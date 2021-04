Dreigbrief gestuurd naar Culemborgse moskee: ‘Voor onze jankerds in de maatschappij’

Verschillende moskeeën in Nederland hebben vrijdag een dreigbrief gekregen. In de envelop zat een luier met daarop de tekst ‘paascadeau voor onze jankerds in de maatschappij’. De brief is ook bezorgd bij de moskee in Culemborg. Dat zegt het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) tegen de NOS.

Volgens de organisatie zijn de brieven zeker bezorgd bij de moskeeën in Alkmaar, Culemborg, Deventer en Enschede. De organisaties achter deze moskeeën hebben aangifte gedaan.

,,We schrikken natuurlijk en het wordt steeds erger”, zegt Muhsin Köktas van het contactorgaan tegen de NOS. ,,En ik hoop dat de politiek hier iets aan gaat doen. Er is een coördinator discriminatie in oprichting en ik hoop dat zij dit goed in kaart brengen.” Volgens hem is er de laatste tijd sprake van “heel veel” dreigementen en bekladdingen bij moskeeën.

Brandstichting in Gouda

Bij een moskee in aanbouw in Gouda liep het dit weekend zelfs helemaal uit de hand. De politie kreeg rond 03.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag een melding dat iemand een brandend voorwerp richting het pand gooide, waarna vlammen ontstonden.

Het terrein waar de moskee in aanbouw staat is afgesloten en ligt aan de Antwerpseweg. De brand woedde bij een open gedeelte onder de moskee in aanbouw, waar onder meer bouwmaterialen liggen. De brand veroorzaakte schade aan het pand. Er is aangifte gedaan van brandstichting.

De man die is aangehouden heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en is bij de politie en de hulpverleningsinstanties bekend vanwege verward gedrag.. Hij kon worden aangehouden op aanwijzing van een getuige. Agenten roken een brandlucht rondom de man.