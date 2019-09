Drie gewonden door brand bij bandenbedrijf in Culemborg

Een vogelgids van verzen en tekeningen met een knipoog

25 september CULEMBORG - Op de kop af 63 vogelsoorten, in 70 gedichten, in één bundel. Marco Houtschild is de schrijver, Rop Philippi de illustrator. De Culemborgse dichter Houtschild schreef de afgelopen vijftien jaar vaak over vogels. Hoog tijd, vond hij zelf, om die te bundelen tot Houtschilds Beknopte Vogelverzengids.