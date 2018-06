Drie rijstroken A2 tussen Culemborg en Utrecht dicht door kalk op de weg

Examenleer­lin­gen uit Culemborg spelen in theater­voor­stel­ling 'Back to the USSR'

20 juni Voor acht vwo-examenleerlingen van openbare scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg heeft het schooljaar nog een staartje. Ze leggen deze dagen de laatste hand aan hun profielwerkstuk geschiedenis. Dit gebeurt in de vorm van een wervelende theatervoorstelling over een eeuw Sovjet-Unie en Rusland: Back in the USSR.