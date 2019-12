Een bijzondere traditie bij de familie Van Veen uit Culemborg: een winterdorp van Lego bouwen

Nieuwsquiz Rivierenland Nieuwsquiz Rivieren­land: Welk dorp raakt volgend jaar haar supermarkt kwijt?

6:03 TIEL - Hoe oud werd de oudste inwoner van Tiel, hoeveel jaar bestaan de Betuwse Jeugdkampen en welk dorp raakt volgend jaar haar supermarkt kwijt? Drie vragen uit de Rivierenland Nieuwsquiz 2019. In twintig vragen nemen we in deze quiz het nieuws uit de regio door. Inzenden kan tot 7 januari. Onder de beste inzenders wordt een cadeaubon ter waarde van 50 euro verloot.