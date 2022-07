‘Eindelijk’: na twee jaar is de N833 voor de deur van de boerderijwinkel van Gert-Jan weer open

,,Begrijp me niet verkeerd, het was echt nodig hoor.” Op de weg waar men doorgaans 80 kilometer per uur rijdt, zijn dankzij de herinrichting de fiets- en autobaan nu gescheiden. ,,Mijn kinderen zitten in Geldermalsen op school. Voorheen moesten mijn vrouw of ik hen daar iedere dag naartoe rijden, want dat oude fietspad was levensgevaarlijk. Nu durf ik ze met een gerust hart zelf te laten fietsen.”