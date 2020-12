En dan ben je op een dag ineens ex-Sinterklaas: ‘Ik berust erin hoe het is gelopen’

Berusting bij Gijs Veldt in Culemborg, die, zonder dat hij er erg in had, in december 2019 voor de laatste keer Sinterklaas speelde. Dit jaar, met corona, is er voor hem geen eer aan te behalen, want hij kan niet op zijn eigen wijze die plechtige rol invullen. Dat heeft hem doen besluiten er, na 45 dienstjaren als goedheiligman, een punt achter te zetten. Alleen voor de foto haalt hij mijter en staf nog even tevoorschijn.