Examendrama in Culemborg: van slagen naar zakken door fout van school

Negen op de tien geslaagd, havo blijft zorgenkind­je

15 juni TIEL - Havo blijft het zorgenkindje van het middelbaar onderwijs als het om slagingspercentages gaat. Waar op het vmbo en vwo in deze regio ver in de 80 of zelfs 90 procent leerlingen in één keer zijn geslaagd, is dat bij havo beneden in de 80 procent.