Explosie bij huis in Vianen, dader(s) zijn nog spoorloos

De politie onderzoek de zaak, en is op zoek naar camerabeelden. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Volgens een woordvoerder van de politie Midden-Nederland is er sprake van opzet. ,,De schade aan de woning valt mee, al is wel de voordeur en de brievenbus beschadigd. Over de achtergronden van de explosie kunnen we nog weinig zeggen, maar het gaat in elk geval niet om een gasexplosie. Hier is moedwillig gehandeld.’’ Er is nog geen signalement van de dader(s).

Serie aanslagen

De regio Utrecht wordt de laatste maanden regelmatig opgeschrikt door ontploffingen bij woningen. In de gemeente Vijfheerenlanden was het een paar maal raak in nieuwbouwdorp Hoef en Haag. Die ontploffingen maken deel uit van een conflict in het criminele milieu. naar aanleiding van een geripte partij drugs. Ook bij woningen in Huizen en een chalet in Tienhoven en een woning in Nieuwegein werden explosieven geplaatst. In die zaak verschenen de eerste verdachten inmiddels al voor de rechter nadat er diverse aanhoudingen werden verricht. Hun strafzaken worden later dit jaar behandeld bij de rechtbank Midden-Nederland.

Recent werden ook explosieven geplaatst bij twee woningen in het Europakwartier in IJsselstein. De dader lijkt zich vergist te hebben in het adres. Eerst sloeg hij toe aan de Spanjestraat, en 's avonds was het raak aan de Italiëlaan. In beide straten werd hetzelfde huisnummer doelwit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.