Familie vermoedt dat jaloezie oorzaak was van Grieks drama in Culemborg

UPDATECULEMBORG - Familieleden van de vermoorde 47-jarige Culemborgse Yioula Deligianni denken dat de jaloezie van haar partner haar fataal is geworden. De 31-jarige Griekse Culemborger die wordt verdacht van moord of doodslag, blijft nog zeker 90 dagen in voorlopige hechtenis , heeft de rechtbank in Arnhem bepaalt.

Het slachtoffer werd in de nacht van zondag 21 op maandag 22 oktober dood gevonden in een woning aan de Herenstraat. Ze is donderdag begraven in vanuit de kerk van Agios Georgios (de heilige George) in haar geboorteplaats Kozani in West-Macedonië. In de stad was ze bekend omdat ze er jaren een kiosk had. De broer van het slachtoffer was naar Nederland gekomen om haar te identificeren en terug te brengen.

Jaloezie

Lokale media in haar geboorteplaats houden de zaak nauwlettend in de gaten. Het Griekse nieuwskanaal Star sprak met een evenoude vriendin van het 47-jarige slachtoffer. Zij denkt de jaloezie van de 31-jarige partner het motief is geweest. Volgens de vriendin liet de man haar geen seconde uit het oog. Ze werkten samen in een magazijn in Culemborg. De twee hadden elkaar leren kennen in een restaurant in Oostenrijk en kwamen een jaar of drie geleden naar Nederland.

De nieuwsite Kozanilife.gr sprak met familieleden van het slachtoffer. Volgens hen was het stel drie weken geleden nog in Griekenland. Daar openbaarden volgens de nabestaanden zich al wat spanningen. De familie spreekt van een ‘crime passionnel’. De verdachte komt uit een ander deel van Griekenland, uit de stad Lárissa.

Gestommel

Het Griekse paar woonde in de oude binnenstad van Culemborg in een huis dat was opgedeeld in twee appartementen. Buurtbewoners verklaarden daags na de moord dat ze de nacht ervoor ruzie hadden gehoord. Een buurman werd rond 02.00 uur wakker van gestommel bij de buren. Hij meende dat er stoelen omvielen.