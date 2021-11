Festival Botte Bijl afgelast, al het eten en drinken in de uitverkoop

Rauw vermaak

Het moest de derde editie van Botte Bijl worden, een evenement met een tikje rauw vermaak maar een immer vrolijk tintje. Acht bands stonden vanaf 14 uur op het programma. Daarnaast konden bezoekers zich te buiten gaan aan glitterworstelen, het ‘Rad van Onfortuinlijk’ en een portie ‘Wellness Nietus’ in de vorm van motorolievoetenbad, ‘metal massage’ en ‘iets met komkommer’. ,,Vorig jaar konden we wat de derde editie moest worden nog ruim van te voren cancellen”, meldt Van Dooren. ,,Nu was het last minute en zitten we met een berg eten dat we niet kunnen terugbrengen naar de groothandel. Maar de organisatoren schakelen snel en komen met deze ludieke oplossing. We gaan alles vanachter de kraam verkopen.’’

Ook Jerry Mudde baalt van de afgelasting. Zijn nieuwe band Mudozer, waar hij als drummer acteert naast onder andere broer Dave op gitaar, ziet voor de derde keer zijn podiumdebuut in rook opgaan. ,,De eerste keer was in maart 2020, de tweede keer bij het vorige, afgelaste Botte Bijl festival”, vertelt de veteraan die ruim een kwart eeuw met de band BurnWood stad en land onveilig maakte. ,,We waren er helemaal klaar voor. Dus gaan we nu de oefenruimte in om een aantal nummers op te nemen. En daarna nog even een biertje drinken in de Gelderlandfabriek. En eventueel handtekeningen zetten, ha ha.’’



De uitverkoop van Botte Bijl is zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur in de Gelderlandfabriek, Stationsweg 7 te Culemborg.