Fietsster (18) in ernstige toestand na ongeluk Culemborg

Update/Video Vuurwapens in filmpje op Instagram lijkt geen serieuze dreiging

17 december CULEMBORG - De politie Culemborg is maandagochtend op vijf vestigingen van middelbare scholen in Culemborg aanwezig omdat er sinds gisteren een filmpje circuleert op Instagram waarin meerdere vuurwapens te zien zijn. Omdat in het filmpje de woorden ‘shab’ (een groep jongeren, red.) en ‘schoolplein’ te zien zijn, is een link met de scholen gelegd. Kinderen die zich onveilig voelen zijn naar huis gegaan, anderen zijn gebleven.