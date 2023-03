Geen producten verkopen vanuit de voortuin, maar inzamelen: in Vianen doen ze het voor de voedselbank

Dit park in Vianen werd voor een half miljoen euro opgeknapt (en dit vinden gebruikers ervan)

De grote opknapbeurt van het park Monnikenhof in Vianen is bijna klaar. Op Boomplantdag woensdag 15 maart is de officiële viering van het einde van de make-over van dit mooie stuk Viaans groen. Kostenplaatje: een half miljoen euro.