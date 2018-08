Geen terugkeer naar Culemborg: Maksim en Denis komen Oekraïne niet uit

Op 24 oktober dient er een rechtszaak waarin duidelijk moet worden of het gezin op de juiste gronden is uitgezet. Olga Andropov en haar man Viktor hoopten dat hun tweede oudste kinderen hangende die zaak terug naar Nederland mochten. Ze gingen er vanuit dat de kinderen op een toeristenvisum terug konden omdat ze geen inreisverbod hadden voor Nederland, anders dan hun ouders.



Ze willen terugkeren omdat ze liever hier naar school gaan dan in een land dat ze niet kennen de hele dag niks te doen. Hun scholen Lek & Linge en Blink hebben een plekje vrij gehouden in hun klassen, maar het is maar zeer de vraag of de jongens daar gebruik van kunnen maken. Het jongste kind, dochter Arina (5), zou sowieso in Oekraïne blijven.



Het gezin Zelinkin/Andropov verbleef zeventien jaar illegaal in Nederland. De ouders en hun drie kinderen werden op 28 juni van hun bed gelicht en naar het detentiecentrum in Zeist gebracht. Vanaf daar werden ze naar Kiev begeleid, waar zij de eerste tijd in een kerk bivakkeerden.