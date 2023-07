Gelderland zoekt 794 onderwijskrachten: één op twaalf klassen mogelijk zonder leraar

Wijkraad Noord in Leerdam verbolgen over speeltuin­plan­nen: ‘Hier hebben kinderen niks aan’

Bewoners en wijkraad Noord in Leerdam zijn allesbehalve blij met de plannen van de gemeente om de speeltuinen opnieuw in te richten. In het nieuwe plan verdwijnen speeltoestellen en zelfs de hekken om de speelplaatsen. Er wordt nu gevreesd voor de veiligheid en de plannen komen ook niet overeen met de uitslag in de enquete: ,,De gemeente heeft niets met onze wensen gedaan.”