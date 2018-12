Geparkeerde auto brandt uit in Culemborg

Top 2000: Rivieren­land heeft Guus Meeuwis, Andre Hazes en Status Quo in het hart

20 december In Rivierenland luistert men liever naar de stevigere klanken van Metallica en Guns 'N Roses dan naar de zachtere deuntjes van Toto en Coldplay. Die laatste twee bands zitten landelijk wel maar lokaal niet bij de bovenste tien van de Top 2000. Over de nummer 1 is iedereen het eens: Queen.