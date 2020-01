Gieter maakt plaats voor douchekop: zelfvoorzienende woning Pioniersveld bijna af

Video/Foto's Zeer onrustige nacht met enorme reeks brandstich­tin­gen in regio

31 december HUISSEN - Het was afgelopen nacht zeer onrustig in de regio. Er waren tientallen brandjes. In Ede, Culemborg, Alem, Arnhem en Nijmegen gingen auto's in vlammen op. Een winkelpand was het doelwit in Huissen en in een leegstaande woning in Waardenburg werd hooi in de fik gezet. De brandweer gaat in vrijwel alle gevallen uit van brandstichting.