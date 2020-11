Glurende coach uit Culemborg wil weer dammen, bond niet blij met aangekondigde rechtszaken

De zestiger kreeg vorig jaar een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf opgelegd voor het stiekem filmen van een dammer (15) in zijn badkamer. Het talent uit Suriname herkende zichzelf op een gewist filmpje op een geheugenkaartje, dat bij S. thuis in beslag werd genomen. Op de beelden was te zien hoe de jongen naakt douchte.



In afwachting van het hoger beroep in de zaak is S. nog geschorst door de KNDB. Dat betekent dat hij zich niet bezig mag houden met activiteiten die onder toezicht van de bond vallen. S. is het oneens met zijn schorsing en wilde daarom met een kort geding afdwingen dat hij weer competitiewedstrijden mag spelen. En dat een bericht over zijn schorsing van de website van de KNDB verdwijnt.