Griekse Culemborger Zizis (31) zou zijn vriendin Yioula (47) uit jaloezie hebben vermoord

De advocaat van T. wil voorafgaand aan de zitting geen mededelingen doen of vragen beantwoorden. Het openbaar ministerie (OM) wil ook niet reageren. Zo wil het OM niet zeggen hoe de precieze aanklacht tegen de verdachte luidt en hoe de vrouw om het leven is gebracht. Dat zal dinsdag bij de eerste zitting bekend worden. Het gaat om een zogenoemde pro-formazitting. De inhoudelijke behandeling is later dit jaar.

Griekenland

Familieleden van Yioula Deligianni denken dat de jaloezie van haar partner haar fataal is geworden. De familie spreken van een ‘crime passionnel’. Dat vertelden ze tegen lokale media in Deligianni's geboortestad Kozani in de regio West-Macedonië. Bekenden zeggen dat Zizis leed aan pathologische jaloezie.

Geen seconde

Volgens Een vriendin Deligianni liet Zizis Yioula geen seconde uit het oog. Ze werkten samen in een magazijn in Culemborg. De twee hadden elkaar leren kennen in een restaurant in Oostenrijk en kwamen een jaar of drie geleden naar Nederland. Kort voor haar dood was was het stel nog in Griekenland.