Grote brand die in Culemborg woedde niet aangestoken

Culemborg viert feest met 300-jarig orgel in de hoofdrol

23 juli CULEMBORG - In de Grote of Barbarakerk in Culemborg wordt deze hele week het orgelfestival Klank van de Stad gehouden. Vermaarde organisten komen in actie maar de absolute hoofdrol is toch weggelegd voor het Verhofstadorgel, dat zijn driehonderdste verjaardag viert. Geen slingers, geen taart maar wel muziek, veel muziek.