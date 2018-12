Handgranaat bij Culemborgse shishalounge was een werkend explosief

CULEMBORG - De handgranaat die zondag werd gevonden bij shishalounge Cortado aan de Oude Vismarkt in Culemborg , was een echt explosief. Dat bevestigt de politie. Door de vondst werd een kerstmarkt in het oude centrum van Culemborg stilgelegd.

,,We kunnen bevestigen dat het om een werkende handgranaat gaat’’, zegt een woordvoerder van de politie. Het onderzoek naar de zaak is in volle gang. De politie kan nog geen voortgang melden. Op de hoek van de Oude Vismarkt en de Tollenstraat staat een bewakingscamera van de gemeente. Mogelijk dat bij de opsporing van de dader de beelden te gebruiken zijn.

Vriendelijke man

Ondernemers in het centrum van Culemborg balen ervan dat hun kerstmarkt zondag werd stilgelegd door de vondst. Anderzijds begrijpen ze dat de politie de straat afzette. De eigenaar van het waterpijpcafé nemen ze niets kwalijk.

,,Eigenlijk hoort zo'n zaak hier niet, we hadden liever een winkel in de straat gehad. Maar last hebben we er ook niet van. De eigenaar is zich keurig komen voorstellen toen hij hier begon. Het is een vriendelijke man. Hij beloofde dat we geen last zouden hebben van zijn klanten en dat heeft hij ook waargemaakt’’, zegt een ondernemer uit dezelfde straat.

Dreiging

Winkeliers willen vanwege de dreiging wel praten, maar anoniem. ,,Wij waren net van plan om de zaak te sluiten, toen de politie kwam vertellen dat we dicht moesten’’, zegt een andere ondernemer. ,,Maar collega's hadden nog tot 19.00 uur door kunnen gaan. Het viel me op dat mensen slecht luisterden naar de politie. ‘Ik kan er toch wel even langs’’, zeurden ze. Maar de agenten waren onverbiddelijk. En terecht.’’

Overal in de oude binnenstad is begrip voor het optreden van de politie. ,,Het is voor onze eigen veiligheid. Je moet er toch niet aan denken dat zo’n granaat afgaat in een volle winkelstraat’’, zegt een medewerker van een bakkerij een stuk verderop. ,,Culemborg staat zo wel weer op de kaart. Het is ook altijd wat hier.’’

Misgelopen omzet

Winkeliers beamen dat ze door het voortijdige einde van de kerstmarkt omzet zijn misgelopen. Tot de handgranaat werd ontdekt, was het een gezellige drukte en werd er veel verkocht. Iets voor 16.00 uur wilde de eigenaar van Cortado zijn zaak openen toen hij het explosief op de vensterbank vond.